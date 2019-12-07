مخزومي شارك في جلسة حوار مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

حضر النائب فؤاد مخزومي الحوار الأورو متوسطي المنعقد في روما.
وقد شارك في جلسة حوار مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان.
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