لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "اجتماع الأربعاء في ​فرنسا​ لدعم ​لبنان​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يوجّه رسائل لدُول عدّة لتقديم العَون المادي والمعيشي للبنانيين. كلّ هذا جيّد وضروري". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "قبل أن نتسوّل ونتوَسّل الخارج، ثمّة سؤال مشروع: مَن أوصلنا إلى هذا الوضع؟"، سائلًا: "مَن حاسب مَن؟ مَن أقرّ بالذنب وأعلن التوبة عن ​الفساد​؟ لا أحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: قبل أن نتسول ونتوَسل الخارج ثمة سؤال مشروع هو من أوصلنا إلى هذا الوضع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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