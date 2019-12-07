ريفي: سرايا المقاومة اخترقت التظاهرة بطرابلس ووجهتها باتجاه منزلي

اشار الوزير السابق أشرف ريفي في بيان له الى انه "انكشفت لعبة سرايا المقاومة وأتباع الجهاز الأمني الذي يأتمر برئيس التيار الوطني جبران باسيل"، لافتا الى ان "بعض التابعين للسرايا المعروفين منا بالأسماء يخترقون تظاهرة طلابية ويوجهونها باتجاه منزلي ويطلقون الهتافات المسيئة"، مضيفا:"يا خفافيش سرايا السلاح،لن نتوجه لكم بل لأسيادكم. اذا كان المقصود اسكات صوتنا في وجه دويلة حزب الله، فصوتنا عال، واذا كان المقصود تبييض فسادكم، وتلويث الشرفاء فهذا حلم ابليس بالجنة".
وتابع ريفي :"ثورة شباب لبنان منكم براء ولعبتكم مكشوفة، ومصيركم واسيادكم المحاسبة، وحسابكم مع الشعب اللبناني لن يتأخر، فلا تعتقدوا ان اختباءكم داخل الثورة سيطول".
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