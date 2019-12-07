ريفي: سرايا المقاومة اخترقت التظاهرة بطرابلس ووجهتها باتجاه منزلي

اشار الوزير السابق أشرف ريفي في بيان له الى انه "انكشفت لعبة ​سرايا المقاومة​ وأتباع الجهاز الأمني الذي يأتمر برئيس التيار الوطني ​جبران باسيل​"، لافتا الى ان "بعض التابعين للسرايا المعروفين منا بالأسماء يخترقون ​تظاهرة​ طلابية ويوجهونها باتجاه منزلي ويطلقون الهتافات المسيئة"، مضيفا:"يا خفافيش سرايا السلاح،لن نتوجه لكم بل لأسيادكم. اذا كان المقصود اسكات صوتنا في وجه دويلة ​حزب الله​، فصوتنا عال، واذا كان المقصود تبييض فسادكم، وتلويث الشرفاء فهذا حلم ابليس بالجنة".

وتابع ريفي :"ثورة شباب لبنان منكم براء ولعبتكم مكشوفة، ومصيركم واسيادكم المحاسبة، وحسابكم مع ​الشعب اللبناني​ لن يتأخر، فلا تعتقدوا ان اختباءكم داخل الثورة سيطول".