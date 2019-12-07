أكد عضو "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "البعض (بربح حاله جميلة ) بتعليقه مهرجانات الارز، مع العلم انه قام منذ البداية بأخذ مبالغ مالية تقدر بي 50 ألف ​دولار​ واكثر"، معتبراً ان "البعض الان يحاول ان يعبر عن حبه وشعوره بالفقراء والإنسانية"، متسائلاً "متى تنتهي هذه المسرحية"؟

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كانت هذه تفاصيل خبر اسود عن تعليق مهرجانات الارز: متى تنتهي مسرحيتكم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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