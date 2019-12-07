شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تناقش تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال المصري دولياً، استبعاد مصر من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها العام المقبل، فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح البطيخى، أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد، حيث إن تجميد العضوية نتيجة اكتشاف حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى الذى شارك مؤخرًا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، مشددا على ضرورة استدعاء كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الرياضية، للوقوف على هذه الأزمة التى ألقت بظلالها على الرياضة المصرية، ومحاسبة المقصرين فى الاتحادات الرياضية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوعية أمر ضرورى للاعبين من قبل رؤساء الاتحادات حول كل ما يتعلق بالمنشطات، سواء فى شكلها المباشر، أو فى أى صورة أخرى أو فى أدوية أخرى أو ما شابه، مؤكدا ان الرياضة المصرية من المفترض أنها تعيش حاليا فترة انتعاشة ولابد من الاستثمار الرياضى الأمثل.

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