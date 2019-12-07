"إسكان البرلمان" تطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، ملف مياه الشرب والصرف الصحى في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب. وفيما يلى نرصد أبرز هذه الطلبات: 1. عدم ربط المحطة الرئيسية بمحطات الصرف الصحى الأخرى بمركز سمالوط، المنيــا. 2. عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بمركز سمالوط، المنيــا. 3. عدم الانتهاء من إنشاء محطة مياه عرب الزينة، بمركز سمالوط، المنيــا. 4. عدم إدراج قرية بنى خالد وقرية السرارية بخطة الصرف الصحي بمجلس قروي بني خالد، مركز سمالوط، المنيــا. 5. سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي لبعض قرى مركز مغاغة - المنيــا، وضرورة تسليمها في أسرع وقت. Advertisements 6. إقامة محطات رفع الصرف الصحي لقرى مجلس قروي عطف حيدر ــ بني عامر ــ أبـــــا ــ ميانة ـــ برطباط ــ طنيـــدي ـــ الشيخ مسعود ــ شارونة، مركز العدوى، المنيــا. 7. ارتفاع المياه الجوفية ببعض القرى شرق وغرب مركز مغاغة، والموافقة على إقامة توسعات معالجة الصرف الصحي بمغاغة، محافظة المنيا 8. مد خدمة الصرف الصحي بمحافظة المنيا. 9. تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير محطة مياه المناهرة، المنيا. 10. سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركز ملوي محافظة المنيا. وأكد حمودة، أن اللجنة حريصة على ضرورة وضع جدول زمنى لسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لللاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يتم الالتزام بالتنفيذ.

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