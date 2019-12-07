شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "المحامين" تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجى وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، اليوم السبت، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وفى السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.