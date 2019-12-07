اليوم.. انطلاق مهرجان "جاز وأفلام" في مكتبة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ينطلق في السادسة من مساء اليوم السبت، في مكتبة مصر الجديدة المهرجان الدولي "جاز وأفلام" في نسخته الخامسة تحت عنوان "جاز وأفلام.. جسر إلى أفريقيا"، بالتعاون مع موقع سينما إيزيس الفني.

تدار الفعاليات على مدى يومي السبت والأحد وتسعى إلى التعريف بموسيقى الجاز الأفريقية، من خلال العديد من الفعاليات مثل "محاضرات، عروض أفلام".

وقال الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة: "إن الهدف من لقاءات جاز وأفلام المنبثقة عن المهرجان الذي تأسس عام 2015 في مصر على يد المخرج السينمائي المصري صلاح هاشم المقيم في باريس، إلى التعريف بموسيقى الجاز، الأمريكية النشأة، الأفريقية الجذور، والتعريف بتاريخها ونشأتها، وأعلامها في أمريكا، ومصر، والعالم".

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وأضاف حلمي، أن التواصل من خلال هذه اللقاءات، مع ثقافات وحضارات القارة الأفريقية، وتأسيس جسر ثقافي مع أفريقيا، وخاصة بعد أن أعلن المؤتمر العام لليونسكو عام 2011 الاحتفال كل سنة بـ"اليوم الدولي" لموسيقى الجاز، ودعت الأسرة الدولية للاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان، محاضرة عن نشأة وتطور "موسيقى الجاز" في أمريكا ومصر والعالم" تعقبها مناقشة مع الجمهور، يتبعها عرض فيلم "بيانو جاز" أمريكي وثائقي طويل.

بينما تتضمن فعاليات اليوم الثاني تكريم رائد نهضة موسيقى الجاز في مصر الفنان الكبير يحيى خليل، ولقاءً مفتوحًا معه بعنوان "قصة موسيقى الجاز في مصر"، ويدير اللقاء صلاح هاشم، ثم عرض فيلم وثائقي عن الفنان الكبير "على فاركيه توريه" من مالي.​