قبل إغلاقه بـ20 دقيقة.. تفاصيل جديدة في حريق سيارة داخل نفق الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في حادث احتراق سيارة داخل نفق الأزهر، وأثار حالة من الذعر بين قائدي المركبات في المنطقة المحيطة.

وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن الأمر بدأ بتصاعد دخان كثيف من داخل نفق الأزهر، وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الفحص والمعاينة الأولية، تبين اشتعال النيران في سيارة داخل نفق الازهر، ما تسبب في تصاعد الأدخنة الكثيفة، ما أصاب قائدي المركبات وأهالي في المنطقة بالذعر.

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وأكد المصدر أن الحادث وقع قبل انتصاف ليل أمس الجمعة بحوالي 20 دقيقة، أي قبل إغلاق النفق في الساعة الـ12 تمامًا.

ولفت إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.

وقال إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد الدفع بأوناش تمكنت من سحب السيارة، التي تسببت في خروج دخان كثيف في محيط منطقة نفق الأزهر.

الجدير بالذكر أن نفق الأزهر يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ12 من منتصف الليل، ويغلق لمدة 6 ساعات، من أجل إجراء أعمال الغسيل والنظافة يوميًا.