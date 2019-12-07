محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:
أكد مصدر أمني أن السبب في توقف الحركة المرورية في نفق الأزهر، يرجع إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ما تسبب في وجود حالة من الذعر بين قائدي المركبات في محيط الواقعة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.
وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد الدفع بأوناش تمكنت من سحب السيارة، التي تسببت في خروج دخان كثيف في محيط منطقة نفق الأزهر.
دخان كثيف وحالة ذعر.. مصدر يكشف تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر
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