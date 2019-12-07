قطر تعترف بإجراء مباحثات مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية، حول الأزمة الخليجية، مؤكدًا في كلمة له في منتدى حوارات المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية".
وأضاف وزير الخارجية القطري في كلمته "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلىالحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية".
ويعد ذلك أول اعتراف رسمي من الدوحة فيما يتعلق بما يدور حول اتفاق وشيك للمصالحة الخليجية.
كانت تقارير صحفية تحدثت عن انفراج مرتقب في الأزمة الخليجية على خلفية زيارة "غير معلنة" لوزير الخارجية القطري إلى السعودية، فضلا عن مشاركة منتخبات السعودية والإماراتوالبحرين في بطولة "خليجي 24" لكرة القدم والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، في تصريحات صحفية، دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستقام في 12 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر في يونيو حزيران 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار.
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