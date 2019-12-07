عاجل-الخارجية: الأجهزة الأمنية في المملكة ستقدم الدعم الكامل لنظيرتها الأميركية لكشف ملابسات الجريمة

أكدت وزارة الخارجية أن مرتكب جريمة إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأميركية لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأميركي كل التقدير والاحترام، إطلاقا.

وأضافت: أنه انطلاقا مما يربط المنلكة والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل لنظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن، لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار منا أدى لوفاة 3 وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.