وأضافت: أنه انطلاقا مما يربط المنلكة والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل لنظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.
وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن، لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار منا أدى لوفاة 3 وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين.
وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الخارجية: الأجهزة الأمنية في المملكة ستقدم الدعم الكامل لنظيرتها الأميركية لكشف ملابسات الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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