كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا.. مقتل ثمانية أفراد في هجوم علي يد المتشددين الإسلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية في كينيا، اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص قتلوا، عندما هاجم متشددون إسلاميون، حافلة في كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.

وأوضح قائد الشرطة في مقاطعة واجير ستيفن نجيتيتش لـ"رويترز"، أن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة تدعى كوتولو، دون تقديم تفاصيل عن الخسائر البشرية.

وقال في أشارة إلى الجماعة الاسلامية المتشددة من الصومال "مجموعة من المسلحين نصبت كمينا لحافلة كانت متجهة الى شمال كينيا هذا المساء... نشتبه في تورط الشباب".

كما استهدفت حركة الشباب كينيا عدة مرات، منذ أن أرسلت دولة شرق إفريقيا قواتها عبر الحدود لمحاربة المسلحين في وطنهم في أكتوبر 2011.

Advertisements

وقالت قناة سيتيزن التلفزيونية المحلية المملوكة ملكية خاصة، إن ثمانية أشخاص قتلوا، وأوضح المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو "يعتقد أن الأرواح قد فقدت"، دون إعطاء تفاصيل.

وقال أوينو في بيان، إن مركبة شركة حافلات المدينة كانت في طريقها بين واجير ومانديرا، عندما تعرضت لكمين في حوالي الساعة 5.30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش).

وقال إسماعيل عدن، أحد السكان، إن "الذين قُتلوا طُلب منهم الخروج من الحافلة وأطلقوا النار من مسافة قريبة"، ولم تعلق الشرطة على الفور على هذا.

