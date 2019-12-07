شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نمتلك تسجيلاً يؤكد قتل الأمن الإيراني للمتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن لديها تسجيلا مصورا يظهر فيما يبدو قوات أمن إيرانية "تطلق النار لقتل" متظاهرين غير مسلحين خلال احتجاجاتهم الأخيرة في البلاد.

وقالت ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المحتدة السامية لحقوق الإنسان إن الدليل أشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والأعراف الدولية بشأن استخدام القوة.

وأوضحت "باشيليه" في بيان، إن "التسجيل المصور المتحقق منه يشير إلى عنف شديد قد تم استخدامه ضد محتجين، بما في ذلك أفراد مسلحون من قوات الأمن تطلق النار من على سطح مبنى وزارة العدل في مدينة واحدة ومن مروحية في مدينة أخرى".

وأضافت أنه "حصلنا أيضا على تسجيل مصور تظهر فيه فيما يبدو قوات أمن تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين من الخلف، بينما كانوا يجرون بعيدا، وتطلق النار على آخرين بشكل مباشر في الوجه وعلى أعضاء حيوية، بكلمات أخرى، يطلقون النار من أجل القتل".