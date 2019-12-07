شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بوجود قنبلة في قاعدة «باتريك» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون بقاعدة باتريك التابعة للقوات الجوية الأمريكية بولاية فلوريدا على "تويتر" إن هناك تقارير عن تهديد بوجود قنبلة. وتابع المسؤولون أنه تم إخلاء المنطقة، والسلطات فتحت تحقيقا في الأمر.

يأتي التهديد بعد ساعات من مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية.