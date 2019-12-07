شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بوجود قنبلة في قاعدة «باتريك» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
يأتي التهديد بعد ساعات من مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر تهديد بوجود قنبلة في قاعدة «باتريك» الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.