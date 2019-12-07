إختناق شخصين في بقاعصفرين ـ الضنية بسبب استخدام الغاز للتدفئة

اصيب شخصين في بلدة بقاعصفرين ـ ​الضنية​ بحالة اختناق، نتيجة إنقطاع الأوكسجين في غرفة منزلهما بسبب إستخدامهما جهاز تدفئة يعمل على ​الغاز​.

وقد عملت فرق جهاز الإغاثة والطوارىء في الجمعية الطبية الإسلامية على نقلهم إلى ​مستشفى​ سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.

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