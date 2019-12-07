كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​واشنطن​ و​تل ابيب​ تريان فرصة مؤاتية لتوظيف ما يجري في ​لبنان​ ضد ​المقاومة​"، مشيراً الى ان "البعض في لبنان يرى نفس رؤية العدو، ويردد كلامه"، طالباً "عدم البحث عن أدوات المشروع المعادي فهم يكشفون أنفسهم بأنفسهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: ان البعض في لبنان يرى نفس رؤية العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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