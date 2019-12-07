كمال الخير: على الحراك الشعبي أن يقيم إنجازاته وإخفاقاته

طالب رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير "الحراك الشعبي أن يقيم إنجازاته وإخفاقاته، خصوصا بعد مرور خمسين يوما على انطلاقته".
واعتبر الخير ان "الضرر وقع على المواطنين وليس على الطبقة السياسية الفاسدة، لذلك يجب تغيير النهج والتوجه لتطويق منازل الفاسدين وهم معروفون بالاسم والعنوان، والمطالبة باسترداد الاموال المنهوبة".
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