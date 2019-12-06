أمكراز: مقاطعة الانتخابات والتصويت العقابي يستوجبان التسجيل وجوبا في اللوائح الانتخابية

عقب إعلان وزارة الداخلية، عن المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2020، والتي ستستمر إلى غاية متم دجنبر 2019، قال محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، والعضو في حكومة سعد الدين العثماني، إن الخطوة الأولى للرسائل التي يمكن أن توجه أثناء الانتخابات تمر وجوبا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضح أمكراز، أن نسبة المشاركة في الانتخابات لا يحتسب ضمنها غير المسجلين في هذه اللوائح، مشيرا إلى أن غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، “لا أثر ولا تأثير لهم على العملية الانتخابية ككل.

وأضاف أمكراز، في تصريح لموقع حزبه، “من يريد مثلا توجيه رسائل سياسية معينة، بالمقاطعة أو التصويت العقابي، عليه أن يتسجل وجوبا في اللوائح الانتخابية”.

ويرى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن شبيبة العدالة والتنمية تقوم بدور كبير في حث الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية، سواء من خلال الأنشطة الإقليمية أو المحلية التي تنظمها، أو من خلال الدعوات التي توجهها لهم بهذا الخصوص.