بضربة جزاء.. الترجي بفوز على شبيبة القبائل الجزائري ويعزز صدارته للمجموعة

حقق فريق الترجي التونسي ثاني انتصار له في المجموعة الرابعة لبطولة عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب “رادس”.

الهدف الوحيد في المباراة، سجله اللاعب أنيس البدري، من نقطة الجزاء، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار، عزز الفريق التونسي صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما على كل من الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل الجزائري، بفارق 3 نقاط، بينما يقبع فيتا كلوب الكونغولي في المركز الأخير بدون أي نقطة.