شهد اليوم ما قبل الاخير من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الجمعة، تكريما خاصا لأحد أبرز الأسماء في السينما العالمية، الممثل والمخرج والمنتج الأميركي روبرت ريدفورد.
وقال روبرت ريدفورد ليلة تكريمه أثناء مروره على البساط الأحمر للمهرجان :” فخور بالعودة للمغرب، والأروع هو العودة من أجل التكريم”.
وعن المغرب قال أسطورة السينما الأمريكية: “كنت هنا قبل سنوات، ولازلت أحب هذا البلد”.
وحضر لتكريم روبرت ريدفورد، عدد من الفنانين المغاربة الذين عبروا عن اعجابهم بأسطورة السينما العالمية، وسعادتهم لحضور تكريمه.
واختار المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، في دورته ال18، تكريم شخصيات كبيرة ، هم الأمريكي “روبرت ريدفورد”، والفرنسي “برتراند تافرنيي”، والهندية “بريانكا شوبرا”، ثم المغربية منى فتو.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرت ريدفورد في مراكش.. فنانون مغاربة حاضرون لتكريم أسطورة السينما الأمريكية-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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