طنجة.. الأمن يوقف شخص قتل جاره بالسلاح الأبيض عقب نزاعات حول سوء الجوار

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية يوم أمس الخميس بحي “بني ورياغل” بمدينة طنجة، بسبب نزاعات سابقة حول سوء الجوار، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض أسفر عن وفاة الضحية فور وصوله لقسم المستعجلات، في وقت مكنت فيه الأبحاث والتحريات الأمنية من توقيف المشتبه فيه هذا اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها.