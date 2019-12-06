معركة مرتقبة بين أوجار والعلمي

بعد إعفاء محمد أوجار من منصب وزير العدل في حكومة العثماني، بدأت أصوات من مؤيديه تطالب بتعيينه منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، خاصة أنه يتولى حاليا منصب منسق الجهة الشرقية، لكن لا حضور له فيها، لأنه يستقر في الرباط.

وبسبب هذه الدعوات، بدأت حرب في الكواليس بين أنصار رشيد الطالبي العلمي، الذي يدعم منسق الحزب في الرباط، سعد بنمبارك، وينظر بارتياب إلى هذه الدعوات، وأوجار الذي يشعر بالغبن بعدما أبعد عن الحكومة، ويريد أن يكون له موقع سياسي في الاستحقاقات المقبلة.

ولم يعبر أوجار بعد عن موقفه بخصوص العودة إلى موقع المسؤولية بجهة الرباط، لكن عددا من مناضلي الحزب في العاصمة يطالبون قيادة الحزب بتعيينه منسقا للحزب في العاصمة، استعدادا للانتخابات المقبلة.