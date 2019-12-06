تعادل لهـ. أم الفحم وأخاء الناصرة في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق هبوعيل أم الفحم في المباراة التي استضاف فيها نظيره، هبوعيل نوف هجليل، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على أرضية ملعب العفولة، وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشجع.

ووصل لاعبو هبوعيل أم الفحم إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنهم لم ينجحوا في ترجمة أي فرصة إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة القادم.

تعادل بيتي لأخاء الناصرة

Advertisements

وقع فريق أخاء الناصرة بفخ التعادل في مباراته البيتية أمام هبوعيل بيتح تيكفا، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط – الناصرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 افتتح هبوعيل بيتح تيكفا التسجيل من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 86 أدرك أخاء الناصرة هدف التعادل بواسطة لاعبه ألون بوزورغي.

وبهذا التعادل، رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الجمعة القادم.