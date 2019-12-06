شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: مُطلق النار بقاعدة فلوريدا لا يمثل الشعب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرجل الذي أطلق الرصاص في القاعدة البحرية بفلوريدا لا يمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي.

وكان مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قالا، إنه من المعتقد أن مواطنا سعوديا يتدرب في الولايات المتحدة هو المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت في قاعدة بينساكولا الجوية، وهي قاعدة رئيسية تابعة لسلاح البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وذكرت السلطات أن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

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وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا بفلوريدا إن البلاغات الأولى عن وجود "مطلق رصاص نشط" في القاعدة وردت إلى المكتب في الساعة 0651 صباحا تقريبا.

وأوضح ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، أن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

وذكر مسؤولون في المؤتمر الصحفي أن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.