اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك، فيما اكدت انه ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم"، مبينا ان "ذلك ادى الى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين بحسب وزارة الصحة".
واضاف انه "تم تطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل"، مشيرا الى ان "القوات الامنية كثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت مساء اليوم اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ادى الى تفريقهم وانسحابهم الى ساحة التحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن فتح تحقيق باطلاق النار بالسنك وتؤكد: استشهاد واصابة 84 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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