مفوضية حقوق الانسان تطالب القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين

طالبت مفوضية حقوق اتلانسان، الجمعة، القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على القوات الامنية تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين".

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وشددت المفوضية على ضرورة "إعادة الامن لساحات التظاهر في بغداد".

يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت مساء اليوم اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ادى الى تفريقهم وانسحابهم الى ساحة التحرير.