طالبت مفوضية حقوق اتلانسان، الجمعة، القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على القوات الامنية تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين".
وشددت المفوضية على ضرورة "إعادة الامن لساحات التظاهر في بغداد".
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت مساء اليوم اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ادى الى تفريقهم وانسحابهم الى ساحة التحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الانسان تطالب القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.