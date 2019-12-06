شرطة ذي قار تنفي انباء التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي

نفت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، الانباء بشأن التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي في الناصرية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تناقلتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول التهيئة لاقتحام ساحة الحبوبي، عارية عن الصحة"، محذرا "من تلك الشائعات المغرضة".
ودعت القيادة "الجميع لاستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة"، معربة عن املها "تعاون الجميع للحفاظ على الامن والاستقرار وحماية المتظاهرين".
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