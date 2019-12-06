افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم استهداف منزل سكني بقنبلة صوتية وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين القوا قنبلة صوتية على منزل سكني بقنبلة صوتية وسط الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".