إخلاء قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قاعدة باتريك الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، إنه تم إخلاء المنطقة بعد تهديد بوجود قنبلة. وأوضحت القاعدة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات تحقق في البلاغ. جاء التهديد بعد ساعات من حادث إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مطلق النار وإصابة ثمانية.

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