كلوب يستعين بـ"البلاي ستيشن" للدفاع عن قرار إبقاء صلاح بديلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول أن قراره بإراحة بعض اللاعبين خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون يعد صحيحا، كونهم يحتاجون للراحة بالنظر لتلاحم المباريات.

وكان كلوب قرر إبقاء الثنائي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو على الدكة خلال موقعة الديربي ضد إيفرتون التي حسمها "الريدز" بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 15 من البريمييرليج.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "عملية المداورة في هذا الوقت تعد ضرورية بالنظر لتلاحم المباريات، ومن الطبيعي أن نقوم بإراحة اللاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الإجهاد".

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وتابع: "لقد كنت سعيدا بالكيفية التي ظهر عليها اللاعبون الذين شاركوا بعد غياب خلال مواجهة إيفرتون".

وأضاف: "اللاعبون ليسوا مثل من يظهرون في لعبة (البلاي ستيشن) أو (الفيفا)، هم يحتاجون للراحة، علينا أن نجري تغييرات، وما دام اللاعبون يمنحونني الفرصة الجيدة، سنقوم بذلك الأمر".

يذكر أن الثنائي الذي شارك محل صلاح وفيرمينو وهما البلجيكي ديفوك أوريجي والسويسري شيردان شاكيري، قد سجلا 3 أهداف خلال موقعة إيفرتون، بواقع هدفين للأول وهدف للثاني.