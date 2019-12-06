الخارجية السعودية: ندعم أمريكا لكشف ملابسات هجوم فلوريدا

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، قيام أحد الطلبة السعوديين بإطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، مشيرة إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية في واشنطن لكشف ملابسات الحادث.



وقالت الوزارة: "تعرب وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار، ما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتقدمت وزارة الخارجية "بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".



وأضافت "تؤكد وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأشارت الخارجية السعودية إلى أنه انطلاقا مما يربط السعودية والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى في وقت سابق، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا.

وقدم العاهل السعودي تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد الملك سلمان للرئيس الأمريكي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لجميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.

وكان ترامب قال في تغريدة على تويتر: "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي وقع في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا اليوم".

وقتل 4 أشخاص بينهم مطلق النار في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا وإصابة 7 بينهم 2 من قوات الأمن.

وقال مسؤول في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: "إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أنه تم إغلاق القاعدة العسكرية، دون أن يكشف ملابسات الحادث.