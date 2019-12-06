خالد بن سلمان: ندين حادث فلوريدا ونتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين

أعرب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار "المأساوي" في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا، مؤكدا تضامنه مع الأصدقاء الأمريكيين في هذا الوقت العصيب.

تصريحات الأمير خالد بن سلمان تأتي تعليقا على حادث إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا نتج عنه مقتل 4 بينهم مطلق النار وإصابة 8 آخرين.

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وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدات على موقع "تويتر"، أنه "مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وتابع: "انتقل عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى في وقت سابق الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي قدم تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".