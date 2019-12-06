الكونجرس الأمريكي يصوت لصالح حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية

صادق الكونجرس الأمريكي بأغلبية 226 مقابل معارضة 188 على قرار غير ملزم يدعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي ألان لوينثال، الذي بادر بطرح مشروع القرار، "لأكثر من عقدين، ظلت الولايات المتحدة ثابتة بأن حل الدولتين السبيل الحقيقي الوحيد نحو السلام في الشرق الأوسط، والطريقة الوحيدة لحماية إسرائيل، مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته".

وأضاف، في تصريح حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "هذا القرار يعيد تأكيد هذا الموقف، وهو موقف غير حزبي وغير مثير للجدل يوجه سياستنا الخارجية في ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية".

وتابع "اليوم تحدثنا ضد السياسات التي يمكن أن تجعل السلام بعيد المنال، ومن بنيها الضم أحادي الجانب، الخطوات أحادية الجانب لإقامة الدولة، العنف، توسيع المستوطنات، عندما يبدو السلام بعيدا، يكون صوت الكونجرس أكثر أهمية، ولا يمكننا قبول أي عمل يقوض حل الدولتين".

وأشار إلى أن بلاده لا يمكنها المساومة أبدا على أمن إسرائيل، ولا يمكن أن "ندير ظهورنا لرغبة الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة".

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ويقول نص القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "فقط نتيجة حل الدولتين الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين، ويمكن أن يضمن بقاء إسرائيل وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف "في حين لا تزال الولايات المتحدة لا غنى عنها لأي جهد قابل للاستمرار لتحقيق هذا الهدف، يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين فقط اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لإنهاء نزاعهم".

وأشار إلى أنه "من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الصارمة بموجب مذكرة التفاهم مع إسرائيل لعام 2016 التي تسعى إلى مساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد مجموعة واسعة من التهديدات".





وأكد أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دورا بناءً في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة.

وشدد على أنه "من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة".

وتابع "اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حد سلمي للنزاع هدف بعيد المنال".