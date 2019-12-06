حكايات من إيران واكتتاب القرن.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: الجبير يدعو لقطع الموارد عن إيران ودعم جهود ردعها، وصحيفة ألمانية: "تفاهمات" أردوغان والسراج تشعل التوتر مع أوروبا، وتبادل السفراء ينعش آمال السودانيين بالتطبيع مع الولايات المتحدة، وواشنطن: دعم طهران لحزب الله يهدد المنطقة ولدينا أدوات لمعاقبتها، و"الطعن".. أحدث أدوات إرهاب الثورة على نفوذ إيران في العراق، وفرار دواعش من سجن بشمال سوريا تحرسه قوات تابعة لتركيا، وبعد عامين على قرار الاعتراف بالقدس.. خطوة ترامب "محلك سر"، وأثينا تمهل سفير ليبيا 72 ساعة للمغادرة رفضا لـ"تفاهمات" السراج وتركيا، وعقوبات أمريكية على 4 عراقيين بينهم زعماء مليشيات تدعمها إيران، وأدلة أممية تؤكد تورط إيران بقتل 208 محتجين واعتقال الآلاف، ونشطاء عراقيون: مليشيات الحشد تخطط لجر المتظاهرين لصدامات مسلحة، واستقالة جديدة تهز حزب أردوغان‎، وأصوات من إيران.. محتجون يروون حكاية البؤس والقمع تحت حكم خامنئي، ومصر: اتفاق تركيا والسراج يعقد الأوضاع في ليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: إيران في الإعلام.. الاحتجاجات تلقي بظلالها على اقتصاد ومعيشة السكان، وتركيا في الإعلام.. الاقتصاد المحلي يدخل النفق المظلم، والنفط يهبط في ظل تأهب اجتماع أوبك، والذهب ينزل بعد تحرك الصين بشأن الرسوم الأمريكية، واكتتاب القرن.. أرامكو السعودية تتفوق على "أبل" و"علي بابا"، وإصلاحات إسبانية لمنظومة الغاز الطبيعي لتعزيز مركزها التجاري، ورويترز: "أوبك+" تتفق على خفض إضافي للإنتاج بـ500 برميل يوميا.

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