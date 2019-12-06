الملك سلمان يعزي ترامب في ضحايا حادث فلوريدا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي قدم تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد الملك سلمان للرئيس الأمريكي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لجميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.

Advertisements

وكان ترامب قال في تغريدة على تويتر: "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي وقع في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا اليوم".

وقتل 4 أشخاص بينهم مطلق النار في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا وإصابة 7 بينهم 2 من قوات الأمن.

وقال مسؤول في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: "إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أنه تم إغلاق القاعدة العسكرية، دون أن يكشف ملابسات الحادث.



