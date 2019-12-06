لافروف: المشكلة الكردية "قنبلة موقوتة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

Advertisements الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، إن "المسألة الكردية هي في الحقيقة قنبلة تهدد الشرق الأوسط بأكمله"، داعياً الأكراد إلى قبول الحوار مع النظام السوري.



وأضاف "آمل أن يتعلم أصدقاؤنا الأكراد من تجربة المراوغين الأمريكيين، أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الاتفاق مع السلطات السورية"، وتابع في منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس الخميس في العاصمة الإيطالية روما، أن "المشكلة الكردية تعد حقاً قنبلة تهدد دول المنطقة جمعاء".

وكرر لافروف دعمه لما يسمى بعملية أستانة، التي تدعمها روسيا، وتركيا، وإيران لتهدئة التوتر، وتفضيل المحادثات بين الأطراف المتصارعة في سوريا.