شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية: سنقدم كل الدعم لأمريكا للوصول لملابسات جريمة فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019 تعرب وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

Advertisements وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتؤكد وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير. وانطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

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