واشنطن: التدخل الإيراني "انتهاك كبير" لسيادة العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتّهمت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إيران بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة، معتبرةً ذلك انتهاكاً كبيراً لسيادة العراق. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر: "نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد"، معتبراً أن وجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكاً كبيراً لسيادة العراق.



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