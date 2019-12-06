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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية قطر يكشف عن وجود مباحثات مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن وجود مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، غير أنه أشار إلى أن الحديث لم يتطرق إلى مطالب دول المقاطعة العربية الـ13، على حد زعمه .
وذكر الوزير القطري في تصريحات اليوم الجمعة خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية".
ولفت إلى أن المفاوضات إنتقلت إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية .
وتؤكد هذه التصريحات التقارير التي تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجة قريبة للأزمة الخليجية .
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