وزير خارجية قطر يكشف عن وجود مباحثات مع السعودية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن وجود مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، غير أنه أشار إلى أن الحديث لم يتطرق إلى مطالب دول المقاطعة العربية الـ13، على حد زعمه .

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وذكر الوزير القطري في تصريحات اليوم الجمعة خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية".

ولفت إلى أن المفاوضات إنتقلت إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية .

وتؤكد هذه التصريحات التقارير التي تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجة قريبة للأزمة الخليجية .