شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «التدخل» الإيراني «انتهاك كبير» لسيادة العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)فرضت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) عقوبات على ثلاثة قادة لمليشيات عراقية على صلة بإيران يشتبه بتورطهم في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.
كما اتهمت واشنطن إيران بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة، معتبرة ذلك «انتهاكاً كبيراً» لسيادة العراق.
وفي شأن آخر أكدت مصادر إعلامية عن شهود عيان قيام عناصر من مليشيات العصائب يرتدون زياً مدنياً بإطلاق النار على متظاهرين في وسط بغداد أدى إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين.
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