شكرا لقرائتكم ترمب: الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأميركية بالهمجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قدم تعازيه لضحايا هجوم القاعدة البحرية في فلوريدا.
كما نقل ترمب عن الملك سلمان وصفه إطلاق النار في القاعدة الأميركية بـ"الهمجي".
وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "الملك سلمان أكد أن الرجل الذي أطلق الرصاص لا يمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي".
وفي وقت سابق من الجمعة كان حاكم ولاية فلوريدا قد أعلن أن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، هو متدرب سعودي.
وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من قبل البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين أجانب.
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