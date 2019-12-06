العثور على جثة مواطن في وادي سرحمول عاليه

عُثر على جثة المواطن ج.أ. ط. في وادي ​بلدة سرحمول​ - ​قضاء عاليه​، بعدما فقد منذ امس. وحضرت ​الاجهزة الامنية​ وباشرت التحقيقات.

وكان ​فرع المعلومات​ تابع التحقيق اثر تقدم عائلته ببلاغ عن فقدانه، وقام بتتبع السيارة التي استأجرها المغدور، حيث وجدوها في وادي سرحمول، ثم عثروا على جثته. وحضر الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة ومعرفة اسباب الوفاة.