جنبلاط: الريس من خيرة المناضلين وسيبقى إلى جانبي بهذه المرحلة البالغة التعقيد

أوضح رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "منعًا لأيّ تأويل أو تفسير، فإنّ الرفيق ​رامي الريس​ من خيرة المناضلين الّذين عرفهم "الحزب الإشتراكي"، ومن الّذين رافقوني في أشدّ المراحل، وسيبقى إلى جانبي في هذه المرحلة البالغة التعقيد والتحديات، في وسط هذه الهجمة الإعلاميّة الّتي تصل أحيانًا إلى شيء من البعثيّة".

وكان قد أعلن مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس لـ"مستقبل ويب"، "أنّه استقال من المسؤوليّة الحزبيّة وليس من الحزب"، مؤكّدًا أنّ "التجديد والتغيير ضروريّان".