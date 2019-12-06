الحجار: الحريري قال ما عنده منذ اليوم الاول ولم يتهرب من المسؤولية

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عندما يقوم كلمة يلتزم بها وكتلة المستقبل تلتزم بكلمة الحريري ايضا بشكل واضح وعلني وصريح"، مشيرا الى ان "لبنان يمر بازمة خطيرة والجميع يعلم حقيقة هذا الامر وما عبر عنه الناس هو اصدق تصوير للحقيقة".
وفي حديث تلفزيوني، راى الحجار ان "هناك اسباب كثيرة اوصلت الامور الى ما هي عليه اليوم ويجب وضع حل للازمة الاقتصادية"، مشيرا الى ان "الحريري اكد ان طبيعة الازمة تستلزم وجود حكومة اختصاصين تتالف من شخصيات مشهود لها بالكفاءة وتحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي الذي يطالب دوما بحكومة اكفاء"، مشيرا الى ان "الحريري قال ما عنده منذ اليوم الاول وهو لم يتهرب من المسؤولية بل قال انه مستعد لرئاسة الحكومة شرط ان تكون من الاختصاصيين".
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