تجمع عدد من ​المحتجين​ الرافضين للظروف المعيشية الصعبة، في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​ وانطلقوا ب​تظاهرة​ جابت احياء المدنية وصولاً الى منطقة الميناء. وتوقف المتظاهرون اثناء مرورهم في الشوارع امام بيت الوزير السابق ​اشرف ريفي​ حيث هتفوا ورددوا بعض الشعارات المناهضة له والتي اتهمته ب​الفساد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون جابوا شوارع طرابلس وتوقفوا امام منزل ريفي ورددوا شعارات ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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