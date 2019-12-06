المحامي نصرالله: من يضع بلوكات اسمنتية امام منزله كمن يحاول حجب صوت ضميره عن اعماله

اعتبر القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "من يضع بلوكات اسمنتية امام منزله خوفا من الناس هو كمن يحاول ان يحجب صوت ضميره عن اعماله".



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