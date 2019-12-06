مفوض الإعلام بـ"التقدمي" رامي الريس: استقلت من المسؤولية الحزبية وليس من الحزب

أعلن مفوض الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​رامي الريس​ لـ"مستقبل ويب"، "أنّه استقال من المسؤوليّة الحزبيّة وليس من الحزب"، مؤكّدًا أنّ "التجديد والتغيير ضروريّان".

وكان قد لفت الريس في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في يوم المعلم ​كمال جنبلاط​، أعود إلى كتبه مستلهمًا ما ينطبق على المرحلة وعنوانها النقد الذاتي والتجديد"، مركّزًا على أنّ "قبل الانتقال إلى حقبة جديدة من حياتي في الصحافة والكتابة والبحث والتعليم، أوجه تحية لرئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​ لثقته بي طوال 15 سنة، وتحيّة للرفيق رئيس "اللقاء الديمقراطي" ​تيمور جنبلاط​، آملًا التوفيق في نضاله؛ وتبقى ​المختارة​ البوصلة".