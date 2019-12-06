مروان شربل: النواب سيساعدون الحراك بعدم حضور الاستشارات النيابية

أكد وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، ان "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ اختار ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، من اوائل الشخصيات التي تحضر ​الاستشارات النيابية​، من اجل معرفة ماذا يريد الاخير"، متوقعاً بأن يقوم النواب بمساعدة ​الحراك الشعبي​ من خلال عدم حضور الاستشارات النيابية الملزمة، على غرار ما حصل خلال جلسات ​مجلس النواب​".

وفي حديث تلفزيوني، ابدى شربل "انزعاجه الشديد من الغاء السفارة الامارتية في ​لبنان​ مهرجان العيد الوطني الاماراتي بسبب الظروف الامنية، مع العلم ان السفارة الامارتية في دمشق اجرت الاحتفال، ونوهت بالرئيس السوري بشار الاسد ولم تتذرع بالظروف الامنية"، موضحاً ان هذا "الالغاء يهدث الى إيصال رسالة واضحة للحكومة اللبنانية المقبلة بضرورة التنسيق مع ​سوريا​ وعودة العلاقات بين لبنان وسوريا من اجل انقاذ الاقتصاد".

وفيما يخص الشخصيات التي تستطيع تولي مناصب في الحكومة، أكد شربل انه "لا بد من ان تتمتع الشخصية بعدد من الصفات واهمها نظافة الكف والخبرة والتجربة، وان يعتبر ويسير على قاعدة ان القانون اهم من اي زعيم حزبي وهذه الموصفات تتواجد في العديد من الاشخاص في لبنان"، مشدداً على ان "لبنان يواجه ثقل كبير، والمتمثل بالسماح للدول الخارجية مثل ​اميركا​ و​فرنسا​ ان تتدخل في ال​سياسة​ الداخلية اللبنانية".