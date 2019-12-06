الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان "كتلا هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ،نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ محلية تشتدّ غزارتها احياناً اعتبارا من المساء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة ( نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

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